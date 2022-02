REGIONE CAMPANIA. DE LUCA ORDINA MASCHERINE ALL’APERTO FINO A FINE FEBBRAIO

Adducendo, come motivazioni, l’indice RT di 0,76, registrato in Campania negli ultimi 10 giorni insieme ad una generica indicazione dell’emergenza sanitaria nazionale, il Presidente della Regione De Luca ha firmato l’ordinanza che stabilisce l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto fino alla fine di febbraio.

1. fatta eccezione per i soggetti esclusi dall’obbligo ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 febbraio 2022 (bambini di età inferiore ai sei anni; persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; soggetti che stanno svolgendo attività,sportiva), l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi.