REGIONE CAMPANIA. IL REBUS DELLE COMMISSIONI SPECIALI: GENNARO CINQUE AL POSTO DI SEVERINO NAPPI ?

Un’altra settimana di attesa, un’altra settimana di tentativi di mediazione per trovare un accordo tra maggioranza e centro destra sulla Presidenza della Commissione Anticamorra ma qualche problema, stando alle notizie che giungono da Napoli, ci potrebbe essere anche per Michele Cammarano alla Commissione Aree Interne.

E cosi’, tra un rinvio e l’altro, siamo a quasi 5 mesi dalle elezioni in attesa che venga eletto l’Ufficio di Presidenza delle Commissioni Speciali. A cosa punta la maggioranza di De Luca ? Dal Presidente della Regione è arrivato un veto netto sul nome di Severino Nappi: nessuna possibilità di tornare indietro e cosi’ avanza l’ipotesi dell’elezione di Gennaro Cinque (già passato dalla Lista Caldoro al Gruppo Misto) al posto di Nappi, con i voti determinanti dei consiglieri di maggioranza. Ci sarebbe una strada d’uscita ma pare difficilmente percorribile: al posto di Nappi la Lega potrebbe proporre Zinzi il quale lascerebbe il ruolo di Capogruppo per lasciare proprio allo stesso Nappi. Il tempo a disposizione stringe perchè la prossima riunione è stata convocata per martedi’ 8 Febbraio: prima dell’incontro plenario tutti i consiglieri regionali del centro destra, insieme a Stefano Caldoro, proveranno a mettere insieme una strategia comune.