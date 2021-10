REGIONE CAMPANIA. OK AL TERZO MANDATO ? PRIMI MAL DI PANCIA IN CONSIGLIO REGIONALE

Non sarà facile per il Presidente De Luca ottenere l’ok alla presa d’atto della Legge Nazionale sul terzo mandato che gli consentirebbe una candidatura anche alle prossime elezioni regionale del 2025: sono numerosi i consiglieri regionali, anche di maggioranza, che guardano con una certa diffidenza al provvedimento, sul quale, non puo’ essere posta nessuna questione di fiducia. Primo punto importante: se non la si approva, si va avanti, comunque e non si torna a casa. La questione, diciamola tutta, è politica ed è anche territoriale: dopo due mandati di un presidente espressione della Provincia di Salerno, Napoli – anche dopo l’importante risultato di Gaetano Manfredi alle Comunali – rivendica un ruolo. E lo fa, o meglio prova a farlo, bocciando il terzo mandato ed aprendo, di fatto, un percorso per individuare il successore di Vincenzo De Luca. La discussione, pero’, va anche oltre e riguarda una possibile modifica della Legge Elettorale Regionale: c’è chi parla di un ritorno al listino – che c’è in molte Regioni italiane – chi, addirittura, di liste bloccate, eliminando il voto di preferenza. Insomma, il dibattito è appena agli inizi ed i temi sul tavolo delle trattative sono molti.

