AVELLINO. IL CONGRESSO PROVINCIALE DEL PD A META’ DICEMBRE, PRIME POLEMICHE

Il Commissario Provinciale del Partito Democratico di Avellino è intenzionato a far celebrare il congresso del partito tra il 10 ed il 15 Dicembre ma, già sulla scelta della data, scoppiano le prime polemiche: secondo numerosi esponenti del PD Irpino la decisione della tempistica sarebbe un modo per influenzare il voto per le Elezioni Provinciali in programma per il 18 Dicembre. Le contestazioni non si limitano alla data ma vanno anche oltre: dubbi e perplessità riguardano, infatti, le modalità di tesseramento e soprattutto quante tessere sono state fatte on line, senza una conoscenza diretta della persona. Il Congresso che doveva riportare il sereno all’interno del Pd della Provincia di Avellino corre il rischio di aprire un nuovo fronte di polemica interno: se a questo si aggiunge che, al momento, non c’è nessun accordo tra le diverse correnti, è facile immaginare che sarà un congresso tutt’altro che semplice e privo di strascichi.

