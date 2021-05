REGIONE CAMPANIA. TORNA L’INCUBO DELLA ZONA ARANCIONE IN ATTESA DELLE DECISIONI DI SPERANZA

I numeri, almeno quelli relativi all’indice RT, dicono che la Regione Campania potrebbe colorarsi di arancione, con tutte le conseguenze soprattutto per le attività commerciali. Gli altri indici, pero’, restano bassi e dunque bisognerà attendere fino a venerdi’ per conoscere le decisioni del Ministro della Salute Roberto Speranza riguardo al futuro colore della Campania. La percentuale di contagi, rispetto al numero dei tamponi effettuati, continua a diminuire in tutta Italia mentre in Campania resta costante e preoccupa almeno per quanto riguarda l’innalzamento del livello di attenzione.

