BATTIPAGLIA. UGO TOZZI: “BENE PIANO RECOVERY DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA”

“Apprendiamo con piacere la notizia che nel piano “Next Generation Campania” inviato per il tramite del ministro del sud Mara Carfagna c’è anche il prolungamento della metropolitana fino a Battipaglia. Ne siamo entusiasti e ancor di più siamo convinti che le sfide che attendono il sud Italia e Battipaglia nel post pandemia non possono prescindere dalla creazione di una nuova classe dirigente forte, giovane e competente.

Questo e’ il motivo per il quale ci proponiamo con sempre maggiore convinzione al governo della città: l’attuale sindaca ha dimostrato nei fatti in questi cinque anni di non essere all’altezza del ruolo mentre chi si propone a sinistra e’ talmente schierato con De Luca dal non far intravedere autonomia decisionale. Noi siamo gli unici in grado di promettere ai battipagliesi non solo un governo serio e duraturo ma autonomia nelle scelte. Il post pandemia richiederà molto impegno sia dal punto di vista sanitario che da quello economico e sociale: dal punto di vista medico sanitario bisognerà incentivare e riprendere l’attivita’ di prevenzione che in questi lunghi mesi e’ stata praticamente messa da parte. Dal punto di vista sociale ed economico bisognerà accompagnare la ripresa economica coniugandola con i grandi progetti di sviluppo che arriveranno dal governo e inventandone dei nuovi per creare nuovi posti di lavoro e nuovo sviluppo. Il tutto ricordo tenendo bene a mente che l’ambiente e la salubrità di aria e terra restano il pilastro sul quale impiantare tutti i progetti di sviluppo futuri.”