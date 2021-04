REGIONE CAMPANIA VERSO L’ARANCIONE: OGGI LA DECISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Appare sempre piu’ probabile che la Regione Campania vada in zona Arancione a partire dalla prossima settimana: i numeri che il Ministero della Salute, oggi venerdi’ 16 aprile, andrà ad analizzare parlano di un RT pari ad 1 e di un rischio moderato per la diffusione del contagio da Covid 19. Se tutto dovesse essere confermato, a partire da martedì 20 aprile per la Regione Campania, dopo 6 settimane di Zona Rossa, ci potrebbe essere la riapertura di numerose attività commerciali e, soprattutto, il rientro in presenza per tutte le scuole, anche se con limitazioni per le Superiori che dovranno rispettare una quota minima di Didattica a Distanza. Verso il ritorno al lavoro anche per barbiere, parrucchieri e centro estetici come anche per tutti i negozi, a partire da quelli di abbigliamento, rimasti con le serrande abbassate nel corso del lungo periodo di Zona Rossa.

