RENZI APRE LA CRISI DI GOVERNO TRA IL 6 ED IL 7 GENNAIO ? IL RETROSCENA DE IL CORRIERE DELLA SERA

Matteo Renzi, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, è pronto ad aprire una formale crisi di governo tra il 6 ed il 7 gennaio, ovvero dopo l’approvazione della Legge Finanziaria, con le dimissioni delle Ministre Bellanova e Bonetti. Lo avrebbero detto due Ministri dell’attuale Governo, nel corso dell’ultima riunione del Consiglio dei Ministri convocata per l’approvazione del DPCM di Natale. Una situazione che lascia intendere ad una strategia precisa dello stesso Renzi che, probabilmente, punta alla nascita di un esecutivo diverso, molto diverso, da quello attuale e che potrebbe anche avere il sostegno del Partito Democratico, lasciando il Movimento 5 Stelle nell’angolo. La crisi, sempre secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, potrebbe essere chiusa in pochi giorni con un immediato rimpasto ma Italia Viva potrebbe anche giocare al rialzo proprio per fare saltare il banco. E, all’interno del Partito Democratico, c’è anche chi non esclude la possibilità che si torni alle urne per le elezioni politiche, ovviamente prima di Luglio 2021, quando scatterà il semestre bianco.

