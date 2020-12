MONTECORVINO PUGLIANO. NASCE IL CENTRO COMMERCIALE ANTI COVID 19

Tutto pronto a Montecorvino Pugliano per l’inaugurazione del Centro Comunale Covid-19 che sorgerà in via Piemonte nella frazione di Bivio Pratole. Il Centro sarà operativo grazie ad un protocollo d’intesa fortemente voluto dal Sindaco Alessandro Chiola e sottoscritto lo scorso 10 novembre con i medici di medicina generale che operano sul territorio comunale.

Il Comune di Montecorvino Pugliano ha per questo messo a disposizione in maniera del tutto gratuita la struttura dove si potranno effettuare tamponi e di conseguenza uno screening sulla popolazione senza necessità di recarsi presso le strutture dell’Unità Regionale di Crisi Sanitaria. L’inaugurazione del Centro Comunale Covid-19 si terrà martedì 22 dicembre alle ore 12 nel rispetto delle norme anti – Covid.

«Un ringraziamento sincero e sentito ai medici di base – afferma il Primo Cittadino Alessandro Chiola – che hanno espresso la volontà di voler collaborare nell’interesse della salute di tutti i cittadini. Questo centro diventerà un punto di riferimento per tutti i cittadini di Montecorvino Pugliano che necessitano di sottoporsi al test e che vorranno ricevere informazioni sui vaccini. Desidero annunciare, infine, che questa struttura sarà messa a disposizione del Ministero della Salute e dell’Unita di crisi regionale anche per la somministrazione dei vaccini».