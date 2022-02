RIFIUTI A PERSANO. L’INSOPPORTABILE SILENZIO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA STRIANESE

Da qualche giorno, nonostante la sua grande presenza comunicativa, il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese resta in silenzio su quanto potrebbe accadere, da qui a qualche settimana, nel Comune di Serre: l’ordinanza che disporrà il trasferimento di oltre 230 container, di ritorno dalla Tunisia, all’interno dell’area militare di Persano, porterà la sua firma, il nome ed il cognome del Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese.

Il Sindaco di San Valentino Torio continua a rimanere in attesa e, soprattutto, evita pubblicamente di commentare una notizia che, in un modo o nell’altro, provocherà nei suoi confronti reazioni politiche, e non solo, anche da parte di chi ne ha sostenuto l’elezione a Palazzo Sant’Agostino.

All’orizzonte, poi, neppure troppo lontano, ci sono le prossime elezioni Provinciali per l’elezione del Presidente e Strianese conta sulla riconferma e sui voti della maggioranza dei sindaci e dei consiglieri comunali dei 158 comuni della Provincia.