FORZA ITALIA SALERNO. TAJANI INDICA LUCIA VUOLO PER IL COORDINAMENTO PROVINCIALE

Sarà l’Europarlamentare di Forza Italia, anche se eletta nella lista della Lega, Lucia Vuolo a ricoprire l’incarico di Coordinatore Provinciale del partito di Silvio Berlusconi. Antonio Tajani, nei prossimi giorni, comunicherà ufficialmente la scelta anche al Coordinamento Regionale per la nomina che andrà a coprire il vuoto, politico ed umano, lasciato dalla scomparsa di Enzo Fasano. Per Lucia Vuolo, che da mesi frequenta ogni settimana il suo quartier generale di Piazza Malta a Salerno, un incarico prestigioso ed anche delicato, considerato che all’orizzonte ci sono prima le elezioni comunali della prossima primavera e, a distanza di qualche mese, la campagna elettorale per le Politiche 2023, salvo incidenti di percorso. E’ probabile che, almeno in una prima fase, la sede Provinciale di Forza Italia troverà accoglienza proprio all’interno degli uffici politici di Lucia Vuolo, in attesa di una nuova collocazione.

