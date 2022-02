NUNZIO CARPENTIERI (FDI) A SERRE: “PREOCCUPATO PER LA NATURA DEI RIFIUTI IN ARRIVO”

La seconda riguarda la provvisorietà dello stoccaggio per un tempo massimo di 6 mesi. Su questo, l’esperienza purtroppo ci insegna ad essere diffidenti.

La prima riguarda la natura dei rifiuti stipati nei container, della quale non si ha alcuna certezza.

Sono al lavoro per presentare un’interrogazione nella quale chiederò conto al Presidente De Luca delle ragioni di questa decisione, avanzando anche alcune proposte per una soluzione alternativa che salvaguardi un territorio – quello della Piana del Sele e del Comune di Serre – che ha già fatto la sua parte in materia di rifiuti.