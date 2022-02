RIFIUTI A PERSANO. TUTTI CONVOCATI IN COMMISSIONE TRASPARENZA: DA DE LUCA A STRIANESE

La vicenda dei rifiuti di ritorno dalla Tunisia e diretti, con ogni probabilità, all’interno dell’area militare di Persano, nel Comune di Serre, finisce al centro della Commissione Trasparenza della Regione Campania che, per venerdi’ prossimo alle 10:30, ha convocato a Napoli, all’interno dell’Aula Consiliare, tutti i soggetti istituzionali che hanno gestito e gestiranno la delicata questione dei 231 container. Il Presidente della Commissione Trasparenza Nunzio Carpentieri ha, infatti, firmato ufficialmente le convocazioni per il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, per l’assessore all’ambiente Fulvio Bonavitacola, per il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, per i sindaci dei Comuni di Serre, Battipaglia, Eboli, Campagna ed Altavilla Silentina. Per i container, intanto, si attende l’apposizione dei sigilli di sequestro da parte dei Carabinieri del Noe, su delega della Procura della Repubblica di Salerno.

