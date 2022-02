Grande successo per il corso di Public Speaking, organizzato dalla Fimaa Salerno e tenuto da Antonio Monizzi, all’interno della nuova sede provinciale di Confcommercio Salerno. Come sottolineato dal Presidente Provinciale Giovanni D’Agostino la categoria degli Agenti Immobiliari è una delle piu’ attive nell’investire in formazione.

