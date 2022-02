LA CAMPANIA TORNA IN ZONA BIANCA. LA SODDISFAZIONE DEL PRESIDENTE DE LUCA

Da lunedi’ prossimo la Regione Campania torna, formalmente, in Zona Bianca in base alla distinzione per colori che viene, ogni settimana, effettuata dal Ministero della Salute.

“E’ un risultato importante che conferma l’efficacia della linea anti-Covid seguita dalla Regione. La prudenza e il rigore hanno prodotto il loro risultato. Ci avviamo verso la vita normale. Aprire tutto ma aprire per sempre: questa è stata la nostra scelta. Adesso dobbiamo pensare al rilancio pieno delle attività economiche e dobbiamo incentivare da subito la nuova stagione turistica. Nel frattempo e utile mantenere sempre un atteggiamento di grande prudenza, per evitare sorprese nel prossimo autunno.”

E’ quanto dichiara il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“Ringrazio i nostri concittadini che hanno dato prova di grande responsabilità, e tutto il personale sanitario che ha consentito alla Campania di reggere meglio di tutte le regioni la sfida contro il virus, facendo sì che, pur avendo migliaia e migliaia di dipendenti in meno, rimanessimo con il numero più basso di cittadini deceduti per il Covid”.