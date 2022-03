RIFIUTI DALLA TUNISIA. IL CASO ARRIVA IN CONSIGLIO REGIONALE: DOMANI COMMISSIONE TRASPARENZA

La vicenda del rientro dalla Tunisia di oltre 230 container carichi di rifiuti, attualmente bloccati sotto sequestro all’interno di un’area di deposito del Porto Commerciale di Salerno, arriva all’interno del Consiglio Regionale della Campania. Domani, infatti, mercoledi’ 4 Marzo, è stata convocata la Commissione Trasparenza, presieduta dal Consigliere Regionale di Fdi Nunzio Carpentieri, per fare chiarezza sugli eventuali errori amministrativi commessi dalla Giunta Regionale e dai Dirigenti del Settore Ambiente, ma anche per comprendere le ragioni che hanno spinto ad individuare l’area di Persano per lo stoccaggio dei container. Ed è lungo l’elenco dei “convocati” dinanzi alla Commissione Trasparenza: dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca al Vice Presidente Fulvio Bonavitacola, dal Presidente della Provincia Michele Strianese ai Sindaci dei Comuni di Serre, Altavilla Silentina, Eboli, Campagna e Battipaglia. Ad essere ascoltati, inoltre, saranno anche i Dirigenti del Settore Ambiente della Regione Campania. L’avvio delle audizioni sarà preceduto da una relazione introduttiva del Presidente Nunzio Carpentieri il quale, subito dopo, inizierà ad effettuare una serie di domande a tutti i politici ed amministratori convocati.

