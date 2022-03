MERCATO SAN SEVERINO. DOMENICA 6 MARZO FIACCOLATA PER L’UCRAINA

Anche i cittadini del Comune di Mercato San Severino scendono in piazza per testimoniare solidarietà al Popolo Ucraino e per chiedere l’immediata fine delle attività belliche: con il patrocinio del Comune di Mercato San Severino e dell’associazione Fare Insieme, è stata organizzata per domenica 6 Marzo una fiaccolata di solidarietà che attraverserà le principali strade del centro della Valle dell’Irno. L’appuntamento è alle 18:30 in Piazza Dante: da li’ il corteo si muoverà, a partire dalle 19:00, per attraversare il Corso Diaz fino ad arrivare dinanzi al Palazzo Vanvitelliano, sede dell’Amministrazione Comunale.

