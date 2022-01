RIFIUTI, SUB AMBITO PIANA DEL SELE: VERSO LO SCONTRO LANZARA-FRANCESE

E’ convocata per martedi’ 1 Febbraio la riunione di tutti i sindaci dei Comuni che fanno parte del Sub Ambito Piana del Sele, costituito per la gestione unitaria della raccolta dei rifiuti ma, già dalla vigilia, si preannuncia un lungo braccio di ferro tra il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara e quello di Battipaglia Cecilia Francese. A centro della disputa non solo il ruolo di Capofila del Sub Ambito ma, soprattutto, la scelta che verrà effettuata tra la creazione di una nuova società pubblica o la pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento del servizio. Lanzara, non avendo una società pubblica a Pontecagnano Faiano, pende per l’affidamento tramite una gara europea mentre Battipaglia, insieme al Comune di Bellizzi, preoccupati per il futuro delle rispettive società partecipate, premono e spingono perchè venga creata una nuova struttura pubblica, in grado di assorbire anche tutto il personale, tutt’ora in servizio. Uno scontro nel quale gli altri comuni, anche se piu’ piccoli, possono svolgere un ruolo determinante.

