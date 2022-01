PROCESSO LAMPO PER SAVASTANO: IN AULA PER IL DIBATTIMENTO IL 28 FEBBRAIO

Secondo quanto anticipato dalla Pagina Fb “I figli delle Chiancarelle”, per il consigliere regionale “sospeso” Nino Savastano, come anche per le altre persone coinvolte nell’indagine sull’affidamento dei lavori alle Cooperative Sociali da parte del Comune di Salerno, si prospetta un processo lampo che, già il prossimo 28 Febbraio, inizierà in aula con l’avvio del dibattimento. Tempi veloci e rapidi, dopo una fase di indagine preliminare nella quale sono state raccolte prove e documenti a sostegno della ipotesi di accusa: per Savastano, che si trova ancora agli arresti domiciliari per aver rinunciato al ricorso in cassazione, ci sono tempi molto veloci per il giudizio di primo grado che, considerata la tempistica per la fissazione della prima udienza, potrebbe anche arrivare prima dell’estate.

