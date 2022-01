FORZA ITALIA NELLE MANI DELL’ALA GOVERNISTA: ADESSO SI VA ALLA RESA DEI CONTI

La domanda alla quale nessuno sa rispondere è questa: dopo il voto per il Presidente della Repubblica esisterà ancora Forza Italia ? I voti mancati sul nome della Casellatati segnano la fine del vecchio partito, quello saldamente nelle mani di Berlusconi e dei pochi fortunati del Cerchio Magico del Cavaliere; oramai il partito è nelle mani dell’Ala Governista, pronta a sostenere, perchè no, anche il nome di Sergio Mattarella per l’elezione del Presidente della Repubblica. Poi, ad insalatiere rimesse nel ripostiglio di Montecitorio, ci sarà la resa dei conti all’interno del partito degli Azzurri che, da qui a qualche settimana, potrebbe anche non esistere piu’. La famosa idea di “qualcosa di centro” rimbalza, in queste ore a Roma, perchè il passaggio successivo all’elezione del Presidente della Repubblica è quello di una legge elettorale proporzionale che garantirebbe, guarda un po’, tutte le forze politiche dell’attuale Governo, terrorizzate dalla quota maggioritaria dei collegi elettorali.

Share on: WhatsApp