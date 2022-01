VERSO UN MATTARELLA-BIS: DOMANI UN VOTO PER NON CAMBIARE NULLA

L’enorme quantità di voti ottenuta da Sergio Mattarella al sesto scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica è un segnale chiaro, al di là delle indicazioni su di un nome femminile, perchè una fetta importante dei grandi elettori ha espresso un altissimo gradimento per un secondo mandato dell’attuale ospite del Quirinale. Domani, con ogni probabilità, arriverà un appello da piu’ parti politiche per convincere il Presidente Mattarella ad accettare, forse a tempo, magari fino al prossimo voto politico, l’invito a rimanere Capo dello Stato.

Share on: WhatsApp