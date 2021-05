“La raccolta firme di questo fine settimana per la difesa del made in Italy è un allenamento per riprendere in mano la biro e il modulo, prenotare la piazza perché dal primo luglio dovremo raccogliere un milione di firme per i sei referendum sulla giustizia che porteremo in Cassazione la settimana prossima: e lì o le raccogli o no”.

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera.