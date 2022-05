ROBERTO CELANO (FI): “AGROPOLI, L’ASL INTENZIONATA A TAGLIARE SERVIZIO RADIOTERAPIA”

“Sembrerebbe che l’Asl di Salerno, nel silenzio generale, avrebbe intenzione di “decapitare” la Radioterapia di Agropoli, con gravi conseguenze sui tanti pazienti, in particolare della zona sud della provincia, che avrebbero difficoltà ad accedere alla cure. Eppure, se ciò rispondesse al vero, si priverebbe la zona di una funzionale

struttura in cui si stanno per installare macchinari nuovi ed avanguardistici per circa 5 milioni di euro. “

Lo scrive il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano.

Radiosurgery ha un contratto in essere con l’Asl che, se “rescisso”, rischierebbe di interrompere la cure salvavita a numerosi pazienti oncologici in una struttura di pregio della nostra provincia ed avrebbe come conseguenza la perdita del posto di lavoro per una ventina di dipendenti. Le Istituzioni regionali e provinciali si accertino sulle reali intenzioni dell’Asl ed intervengano immediatamente affinché la zona sud della provincia non venga ulteriormente penalizzata da scelte incomprensibili e scellerate.