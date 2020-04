ROBERTO CELANO (FI): “LA REGIONE DIA LA POSSIBILITA’ AI CENTRI PRIVATI DI EFFETTUARE TEST SIEROLOGICI”

Con un atto molto discutibile e privo di serie motivazioni, l’amministrazione regionale ha sancito già da qualche settimana che i laboratori privati accreditati della Campania non possano svolgere le indagini sierologiche per la determinazione degli anticorpi per il Covid- 19. Tale decisione è fortemente osteggiata dalle associazioni di categoria che evidenziano la gravità del provvedimento, atteso che i test in questione sono invece possibili in quasi

tutte le altre regioni.

Lo chiede il consigliere provinciale di Forza Italia Roberto Celano.

Ne’ vale la motivazione di possibili violazioni delle norme di sicurezza, dal momento che i laboratori potrebbero svolgere tali esami solo ed esclusivamente su prenotazione in assoluta sicurezza .

Si evidenzia che, in attesa che davvero parta la fase 2, le indagini sierologiche potrebbero essere strumenti decisivi per consentire alle imprese di riattivare le produzioni in sicurezza o, certamente, con minori rischi, sottoponendo il propriopersonale ai test.

I laboratori privati potrebbero, dunque, dare anche nella nostra regione un contributo decisivo alla ripresa delle attività in sicurezza. Del resto, oltretutto, rientra nel diritto alla salute la scelta del singolo cittadino di sottoporsi o meno a tale test, decisione che non solo non dovrebbe essere inibita, ma andrebbe anche incentivata. Si condividono, dunque, la posizione e le perplessità espresse dalle associazioni di categoria (Federlab ed

altre) e si auspica un rapidissimo ripensamento della regione, anche per evitare disparità intollerabili tra chi può sottoporsi a test in strutture pubbliche e chi non può farlo neppure privatamente.