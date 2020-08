Domani, giovedì 27 agosto, dalle ore 19 alle 20.30, insieme ad Antonio Cammarota, incontreremo amici ed elettori presso il comitato elettorale di via Santa Margherita n.62, nel rispetto delle norme sanitarie, per ascoltare i problemi del quartiere, acquisire eventuali segnalazioni e suggerimenti e per distribuire il materiale elettorale.

Lo comunica Roberto Celano – candidato regionali con la lista di Forza Italia