ROBERTO CELANO (FORZA ITALIA): “VENDITORI DI COCCO HANNO PIU’ DIGNITA’ DI CHI HA PORTATO MENZOGNA NELLE ISTITUZIONI”

“I venditori di cocco ed i parcheggiatori hanno di certo più dignità di chi ha portato nelle Istituzioni la tecnica della menzogna e della mistificazione. L’offesa personale, la cafoneria tipica del personaggio, che indegnamente rappresenta una carica apicale nelle istituzioni, non rappresentano la compostezza e la signorilità dei salernitani e dei campani liberi e perbene che non hanno necessità di piegare il capo in attesa di prebende e di elemosine. Mi auguro possiamo liberarci al più presto di un sistema di potere asfissiante che controlla socialmente ed in modo capillare parte della comunità e che con show e cabaret tenta di mascherare incapacità ed inefficienze.”

E’ quanto scrive, in una nota stampa, il consigliere provinciale Roberto Celano, candidato alle prossime elezioni regionali con Forza Italia.