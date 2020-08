Altro che attese e caminetti della politica, Ugo Tozzi, esponente di Fratelli d’Italia di Battipaglia, non le manda mica a dire ed, in occasione dell’apertura della nuova sede cittadina del partito di Giorgia Meloni, lancia già la sfida per le prossime elezioni comunali nel centro della Piana del Sele.

