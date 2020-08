REGIONALI 2020. ECCO COME POTREBBE ESSERE COMPOSTO IL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE

I sondaggi, che negli ultimi giorni si moltiplicano in Campania e che saranno pubblicabili fino al 5 settembre, disegnano un quadro politico che, nella sostanza, ovvero nella traduzione dei voti in seggi, non si discosta molto da quello del 2015. Ecco, allora, come potrebbe essere composto il nuovo consiglio regionale.

MAGGIORANZA DE LUCA (30 CONSIGLIERI) – Il Partito Democratico, rispetto al 2015, non perde e non guadagna: la percentuale del 19%, confermata dagli ultimi sondaggi, lascia pensare ad una presenza in consiglio di almeno 15 rappresentanti. Potrebbe triplicare il numero dei consiglieri, invece, De Luca Presidente che, sempre nei sondaggi, viene data al 12%: passerebbe ad 8 consiglieri. Stabile anche la previsione per Campania Libera, identica percentuale al 2015: con il 4% porterebbe a casa 3 consiglieri regionali. Restano, sul tavolo, a disposizione degli altri partiti e delle civiche solo altri 4 seggi che, al momento, è difficile immaginare di attribuire, considerando, in ogni caso, la forte incidenza che hanno le province di Napoli e Salerno.

AREA CALDORO – Si va dai 13 ai 14 consiglieri, in totale su base regionale, per l’area di centro destra dove, sempre secondo gli ultimi sondaggi, Forza Italia si conferma primo partito: nel 2015 con il 17% ottenne 7 consiglieri. La proiezione per il 2020 è di 5 consiglieri su base regionale. Raddoppia i voti, almeno secondo i sondaggi, Fratelli d’Italia che supera il 10% e che, quindi, si appresta ad avere almeno 4 consiglieri regionali. Resterebbero altri 2 seggi che potrebbero vedere la sorpresa della Lista Caldoro Presidente o anche un recupero della Lega. L’incognita, infine, riguarda la lista alla quale verrà assegnata l’elezione del candidato Presidente.

MOVIMENTO 5 STELLE – Anche per il Movimento 5 Stelle la differenza di quanto potrebbe accadere a settembre 2020 rispetto al 2015 è minima. La quota del 17%, pressochè identica a quella di 5 anni fa, dovrebbe portare in Consiglio Regionale 7 consiglieri, compresa la candidata Presidenza Valeria Ciarambino.