REGIONALI 2020. FORZA ITALIA ED IL SONDAGGIO CHE RILANCIA IL PARTITO DI SILVIO BERLUSCONI

Un 14% nelle intenzioni di voto degli elettori campani neppure il piu’ ottimista dei “forzisti” della Regione lo avrebbe immaginato. Ed invece, come riportato oggi dal sondaggio Ipsos-Corsea, il partito di Silvio Berlusconi in Campania resterebbe saldamente alla guida dell’area di centro destra, con quasi 4 punti di distacco nei confronti di Fratelli d’Italia. Le fughe – avvenute soprattutto in Provincia di Napoli – verso altri partiti non sembrano avere intaccato la capacità di ottenere consenso in tutta la Campania: se i dati del sondaggio dovessero trovare conferma nelle urne, il prossimo 20 e 21 settembre, i numeri non sarebbero molto lontani da quelli del 2015: 5 anni fa Forza Italia ottenne, su base regionale, il 17% conquistando 7 seggi.

