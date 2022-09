ROSSELLA SESSA (AZIONE-IV): “AREE INTERNE, STRUMENTALE L’ATTACCO DEL M5S A MINISTRO CARFAGNA”

Il M5S solleva una polemica infondata, sterile e strumentale sulla riunione del Comitato Tecnico delle Aree interne tenutasi oggi, parlando di cose che evidentemente non conosce”. Così la deputata Rossella Sessa, candidata al Senato nella lista Azione-Italia Viva, che aggiunge: “Intanto, per ragioni di opportunità, vista la concomitante campagna elettorale, la riunione non è stata presieduta da Domenico Gambacorta ma dal Capo di Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza Consiglio dei Ministri, Ferdinando Ferrara. Inoltre, nella riunione il Comitato si è limitato a prendere atto della proposta della Regione Campania, che ha individuato lo scorso mese un’ulteriore area interna, il Fortore, nel Sannio. Ma non c’è stato alcun voto in merito, dal momento che la stessa Regione Campania ha chiesto di rinviare a nuova data l’approvazione e il finanziamento della terza area interna regionale per ampliare la partecipazione anche ai Comuni della Provincia di Avellino, oltre che ai 12 Comuni del Sannio. Dunque, di che si parla? Del nulla. Il Comitato – conclude Sessa – si è riunito per portare avanti il suo lavoro, a meno che non si pretenda che gli uffici smettano di lavorare perché c’è la campagna elettorale”.

