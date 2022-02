ROSSELLA SESSA (FORZA ITALIA): “INCONTRO AL MINISTERO DEL SUD PER SBLOCCARE CONCESSIONI BALNEARI”

“Importante incontro tecnico, quest’oggi, presso il Ministero per il Sud per risolvere l’impasse derivante dall’imminente scadenza delle concessioni demaniali marittime fissata per il 2023.”

Lo annuncia la deputata di Forza Italia Rossella Sessa, al termine di una riunione con alcuni rappresentanti sindacali del settore della Balneazione.

“Si sta lavorando affinché il territorio e in special modo tutti gli imprenditori del settore possano ricevere risposte concrete tese a dare speranza e soprattutto certezze ad un settore produttivo cruciale per l’economia del Paese e della Campania.”