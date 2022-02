Il Governo Draghi va sotto, per ben tre volte, in Aula al Senato dove era in programma il voto per la conversione in Legge del Decreto Proroga Emergenza. Nonostante il parere contrario del Governo, sono stati infatti approvati tre emendamenti su alcuni argomenti contenuti nel Decreto: gli eventi all’aperto, la capienza degli impianti sportivi e l’accesso alle isole minori. I lavori, per il momento, sono stati sospesi.

