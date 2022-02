SALERNO. IL TAR ACCOGLIE RICORSO COOPERATIVE PER GESTIONE DEI PARCHI COMUNALI

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha sospeso il provvedimento del Comune di Salerno con il quale erano stati annullati alle Cooperative i contratti di appalto per la gestione dei Parchi Comunali: due ricorsi, presentati da altrettante cooperative, infatti sono stati accolti dal Tar che ha anche ordinato all’Amministrazione Comunale di ripristinare i vecchi contratti, consentendo alle Cooperative di tornare ad effettuare il servizio di gestione dei parchi.

Non si tratta, comunque, del servizio di manutenzione del Verde Pubblico, per il quale, dopo il caso giudiziario esploso nel mese di Ottobre dello scorso anno, sono stati annullati i contratti in essere con le cooperative ed è stato pubblicato un bando.