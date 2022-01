SALERNO. 2022, LE SFIDE DEL SINDACO NAPOLI: DIMENTICARE LE INCHIESTE E LAVORARE AL FUTURO

E’ un anno particolare, quello che si è appena aperto, per il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e per buona parte della sua nuova amministrazione comunale, venuta fuori dalle elezioni dello scorso 3 e 4 ottobre. C’è stata una vittoria chiara, ma non schiacciante, che conferma la fiducia della città nei confronti di Napoli e della sua squadra ma le indagini che, dopo le Comunali 2021, hanno coinvolto numerosi esponenti politici dell’attuale e delle precedenti giunte, richiedono un maggiore impegno per lasciare da parte le vicende giudiziarie e lavorare sul futuro della città. Il peso politico delle inchieste c’è e non si discute, perchè al di là delle questioni penali emerge un quadro dell’amministrazione poco positivo dove l’unità e la condivisione dei progetti sono valori che appartengono solo alle dichiarazioni di facciata. Non è facile andare avanti con l’eredità di intercettazioni che tracciano un profilo, quanto meno, preoccupante di alcuni esponenti dell’amministrazione comunale, preoccupati, poco o nulla, del bene comune e dell’interesse dei cittadini. Il Sindaco Napoli, e chi con lui governa la città, puo’ approfittare del nuovo anno per dare una scossa positiva a tutto l’ambiente politico della maggioranza che, da ultimo, ha dovuto fare i conti anche con la mancata elezione in Consiglio Provinciale dell’unico candidato della città di Salerno, Felice Santoro.

