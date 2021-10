SALERNO. ANGELO TOFALO (M5S): “HANNO PAURA, MOLTI RIMARRANNO FUORI DAL CONSIGLIO COMUNALE”

Il deputato salernitano: “Anche oggi il governatore in soccorso del secondo cittadino. Salerno è dei salernitani. Capisco il travaglio interno e le difficoltà nel tener unito un gruppo. Ma ora basta attacchi gratuiti”

“Durante il suo monologo il Governatore questa mattina non solo non ha preso le distanze da un suo uomo che giorni fa dichiarava “È meglio che gli diamo una bustina di droga al ragazzo” ma ha addirittura rincarato la dose contro il reddito di cittadinanza. Proprio gli alti numeri del reddito in regione Campania evidenziano il fallimento totale delle sue politiche sul lavoro e dello sviluppo. Così il deputato del MoVimento 5 Stelle, Angelo Tofalo, dopo l’intervento di questa mattina del governatore Vincenzo De Luca a porto Marina d’Arechi di Salerno.

“Hanno paura, molti di loro resteranno fuori dal consiglio comunale di Salerno, saranno totalmente ridimensionati. Noi con fatti e soluzioni stiamo restituendo dignità al Sud, con oltre i 209 miliardi ottenuti dal Presidente Giuseppe Conte che si tradurranno in progetti anche per Salerno, non con annunci spot da campagna elettorale. Pancia a terra, facciamo voti fino all’ultimo secondo e poi ci contiamo”, prosegue Tofalo. “Tanti Salernitani non si fidano più di un mestierante della politica, di una persona che non ha mai lavorato, che ha vissuto sempre grazie alla politica, che ad oggi ha un solo ed unico obiettivo, quello di sistemare i suoi figli. Ripeto, Salerno è dei salernitani”, conclude Tofalo.