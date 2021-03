SALERNO. CAMMAROTA CONTRO SAVASTANO: “UN MAGISTRATO AL SUO POSTO NELLA GIUNTA COMUNALE”

Con l’allungamento della consiliatura e una campagna elettorale di fuoco alle porte, è opportuno che l’assessorato alle politiche sociali, in ragione della elezione a consigliere regionale dell’attuale assessore, venga ricoperto da un tecnico di alto profilo, magari un magistrato”.

Lo dichiara in una nota l’avv. Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza, il quale rimarca come “troppe volte l’assessorato alle politiche sociali sia stato al centro di polemiche, a volte pretestuose ma a volte un pò mwno, in particolare in questo tempo di difficoltà determinato dal Covid”.

“E’ assolutamente opportuno”, conclude Cammarota, “che alla guida dell’amministrazione che riguarda i servizi sociali e quindi la fame delle persone venga istituito una sorta di semestre bianco con la nomina di un tecnico di altissimo profilo, appunto un magistrato, che garantisca la assoluta trasparenza degli atti e quindi la loro credibilità”.