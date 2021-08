SALERNO. CAMMAROTA: “SUGLI INCENDI NESSUNA PREVENZIONE, SI RISCHIA GROSSO”

‘Non vorremmo assistere al solito disastro annunciato. Siamo ad agosto e gli incendi sono una probabile costante. Ogni anno si annunciano interventi che poi non si realizzano, mettendo in pericolo cittadini e le nostre aree verdi collinari’. Così l’avvocato Antonio Cammarota, presidente della commissione trasparenza e candidato sindaco de La Nostra Libertà che insieme a Francesco Vota, dirigente de ‘La Nostra Libertà’ lancia l’allarme e annuncia provvedimenti. ‘Presenteremo una interpellanza al sindaco e affronterò il caso in commissione trasparenza. Per evitare la devastazione delle nostre colline occorreva e occorre la pulizia di erbe e sterpaglie, che non è avvenuta. In più si prevedano i controlli con l’utilizzo delle telecamere e delle guardie ambientali o dell’esercito così come avvenuto nel napoletano. Gli strumenti per la prevenzione ci sono, basta saperli utilizzare’, prosegue Cammarota. ‘Si faccia presto, ogni incendio oltre a distruggere macchia mediterranea aumenta il rischio idrogeologico e quindi di tragedie. Non si aspetti che si verifichi il fatto, per poi annunciare interventi che non verranno puntualmente realizzati. Si agisca con urgenza’, conclude Cammarota.

