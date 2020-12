SALERNO, COMUNALI 2021. SONO SETTE I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO. ALMENO PER ORA

Quando mancano 6 mesi all’appuntamento con le elezioni comunali di Salerno sono 7 i nomi sul tavolo per una candidatura alla carica di sindaco del Comune capoluogo.

VINCENZO NAPOLI – Da uscente, l’attuale sindaco Vincenzo Napoli ha già ricevuto l’ok da parte della coalizione – piu’ o meno identica a quella di 5 anni fa – per la sfida al secondo mandato da primo cittadino di Salerno.

L’ALTRA SALERNO – Per comodità la definiamo cosi’: l’Altra Salerno, la vasta coalizione di partiti (di centro sinistra) e di movimento (anche di centro destra) che stanno mettendo in piedi una alleanza quanto piu’ ampia possibile che, almeno per il momento, si riconosce nella candidatura a sindaco di Andrea De Simone.

CENTRO DESTRA – Il Centro Destra, questa volta, a differenza di quanto accaduto nel 2016, la partita la giocherà con una sola squadra. Il nome ? Per il momento ci sono quelli di Gennaro Esposito (Fdi) e di Dante Santoro (Lega).

ANTONIO CAMMAROTA – Il Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno è già in campo con almeno due liste civiche tra le quali, la storica, La Nostra Libertà.

MICHELE SARNO – Il noto avvocato penalista salernitano ha iniziato la sua campagna elettorale, sostenuto da due o tre liste civiche. Dialoga con tutti e punta a diventare nell’immaginario degli elettori salernitani l’Anti De Luca.

M5S – Il Movimento 5 Stelle punta ad una candidatura a sindaco sostenuto da tre liste civiche: il nome per il candidato sindaco ? Nessuno lo dice ma la scelta ricade su due parlamentari: Andrea Cioffi o Nicola Provenza.

MAURIZIO BASSO – Con la sua lista Movimentiamoci, anche se in maniera discreta, il noto agente immobiliare salernitano va avanti con la sua campagna elettorale: da gennaio sarà molto piu’ evidente.