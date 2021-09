SALERNO. DE LUCA DETTA LA LINEA A NAPOLI: “VINCIAMO NOI MA CAMBIA I TUOI COLLABORATORI”

Vincenzo De Luca entra di prepotenza nella campagna elettorale per le Comunali 2021: dopo Piazza della Libertà, nel corso di una manifestazione elettorale in città, insieme al sindaco Vincenzo Napoli, il Presidente della Regione si è detto certo della prossima vittoria elettorale, chiedendo al primo cittadino in carica di rivedere alcune posizioni dei suoi piu’ stretti collaboratori.

“Io non ho mai mancato di rispetto a nessuno tantomeno a Enzo Napoli, persona perbene e onesta che merita il nostro sostegno. Semmai qualche suo collaboratore non si è comportato piuttosto bene. E questo è l’invito ad Enzo per il prossimo mandato di circondarsi di persone umili e non di qualche Garibaldi. Prossimo mandato perchè sicuro vinciamo noi… ha concluso De Luca”