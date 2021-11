SALERNO. DOMANI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, POI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CHE VALE 5.000 EURO MENSILI

Una indennità che, nel 2022, diventerà di quasi 5.000 ed aumenterà fino al prossimo 2024: di questo stiamo parlando, quando si fa riferimento al ruolo di Presidente del Consiglio Comunale di Salerno, comune che rientra nelle fasce di maggior aumento per l’indennità previste dal Governo Draghi.

E, facendo il conto della lavandaia, chi andrà a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio, pur non avendo alcuna responsabilità di governo, nei 5 anni di mandato, porterà a casa qualcosa come 300.000 euro lordi di indennità. E scusate se è poco, per un Comune come Salerno.