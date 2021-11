LA FINANZIARIA LA SCRIVE SOLO MARIO DRAGHI CON L’EU ED I PARTITI STANNO A GUARDARE

La Finanziaria 2021 porta la firma di Mario Draghi. Punto e basta. Ai partiti di maggioranza, ai partiti che hanno consentito e consentono al Governo di esistere toccherà una banale ratifica, con tanto di fiducia apposta per evitare che ci possano essere sostanziali modifiche. Il Presidente del Consiglio sta prendendo a schiaffi i leader dei partiti che piu’ che chiedere a Draghi una maggiore partecipazione alle scelte, si stanno limitando all’ennesimo litigio tra di loro, guardando all’appuntamento per l’elezione del Presidente della Repubblica. Troppo divisi e diversi tra di loro per creare un asse interno, i partiti della maggioranza di Governo, terrorizzati dal sollevare critiche al Premier, sono il miglior alleato per Draghi e per le politiche finanziarie che vengono, direttamente, dettate dall’Unione Europea. Oramai si va verso un azzeramento dei valori e delle bandiere di ciascun partito, perchè il disegno politico di questo governo è proprio questo: rendere innocui i partiti, anestetizzare le richieste di chi ha ottenuto milioni di voti dei cittadini ed andare avanti nel nome di una politica sempre piu’ lontana dalle esigenze dei cittadini.

Share on: WhatsApp