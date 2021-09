Una giornata in strada a raccogliere le firme per la presentazione della lista del Movimento 5 Stelle, per le prossime elezioni comunali 2021: tanti i cittadini che, nella giornata di ieri, raccogliendo l’appello dei parlamentari Tofalo, Cioffi e Provenza, si sono recati nei pressi della sede di Via Fieravecchia, per apporre la propria firma in calce alla presentazione della lista del M5S.

