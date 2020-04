SALERNO. LA DENUNCIA DELLA LEGA: “SUI BONUS ALIMENTARE C’E’ CHI FA IL FURBO”

“Apprendiamo con totale disappunto che i buoni spesa erogati dal comune di Salerno in alcuni supermercati non vengono accettati sui prodotti in offerta sui volantini – a commentare il triste episodio il Consigliere Lega – Salvini Premier Giuseppe Zitarosa ed il coordinatore di Salerno della Lega Cristian Santoro-

“Giocare sulle scontistiche adducendo che i prodotti in volantino non possano essere acquistati con i buoni spesa è un atteggiamento scorretto e poco adatto ad un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo. Facciamo appello al buon senso di chi gestisce i supermercati per mettere fine a tale atteggiamento. In questo periodo così delicato si consenta a tutti di utilizzare i buoni spesa per qualsiasi prodotto presenti nei supermercati, anche sui quelli scontati e in offerta sui volantini”. Rispetto alle modalità con cui sono stati consegnati i buoni Zitarosa e il coordinatore di Salerno della Lega – Salvini Premier commentano : “Accogliamo con grande soddisfazione la proposta dei consiglieri del centrodestra del Comune di Salerno per la richiesta di verifica di trasparenza nella consegna dei buoni spesa erogati alle famiglie salernitane dal Comune di Salerno, dal momento che finora sono state notate varie discrepanze nell’erogazione”