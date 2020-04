DA FISCIANO DISPOSITIVI DI SICUREZZA AI MEDICI DELL’OSPEDALE FUCITO DI MERCATO SAN SEVERINO

Abbiamo consegnato stamattina, agli operatori sanitari del reparto di Chirurgia dell’ospedale “G. Fucito” di Mercato San Severino, vari dispositivi di protezione donati da alcuni imprenditori della nostra Città. Siamo fermi nel ritenere che tutto il personale ospedaliero deve lavorare nella massima sicurezza, sia per la propria tutela che per quella dei pazienti.

Invieremo formale richiesta al Direttore dell’ospedale di Mercato San Severino di fornire a tutti gli operatori gli strumenti necessari per poter svolgere la loro attività con la massima sicurezza.

Lo annuncia il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa.

Ringrazio a nome mio e di tutta la comunità di Fisciano l’intero comparto ospedaliero per il grande lavoro che sta realizzando in questa situazione d’emergenza sanitaria.

Ci stiamo attivando, inoltre, per recuperare altri dispositivi da fornire a tutto il personale sempre in sinergia e con il sostegno degli imprenditori del nostro territorio.

Non smetteremo mai di batterci per la salvaguardia della salute dei nostri cittadini!