PELLEZZANO. DAL COMUNE MASCHERINE PER TUTTI MA C’E’ CHI LI CONSEGNA CON LA FIRMA

Il Comune di Pellezzano, in maniera del tutto gratuita ed attraverso il lavoro degli assessori, dei consiglieri comunali e dei volontari della Protezione Civile, in queste ore, appena giungono le richieste tramite i canali istituzionali, sta provvedendo a consegnare ai singoli nuclei familiari che ne facciano richiesta, le mascherine che ha ottenuto dal mercato. Nelle ultime ore, pero’, sta nascendo un caso con la distribuzione, pare non autorizzata, da parte di alcuni consiglieri comunali di opposizione, di mascherine con tanto di biglietto da visita. Nessuna autorizzazione rilasciata da parte del Comune che, invece, sta procedendo alla distribuzione, in maniera del tutto anonima, di mascherine alle famiglie che, all’atto della consegna, ottengono anche una ricevuta.

