L’area centrista e moderata che sostiene la candidatura di Vincenzo Napoli alla carica di Sindaco di Salerno è in fermento: non sono poche le difficoltà nel completamento della lista – che dovrebbe portare il nome dei Moderati per Salerno – ma, intanto, nell’area politica centrista arriva l’annuncio ufficiale da parte di Centro Democratico.

