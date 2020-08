Al rientro da un periodo di vacanza in Sardegna, Dario Loffredo, assessore comunale al Commercio a Salerno, sottoponendosi volontariamente ad un controllo Covid 19 è risultato positivo.

Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione, essendo completamente asintomatico: come previsto è già in autoisolamento.

All’assessore Loffredo un augurio di pronta guarigione dalla Redazione di Agenda Politica.