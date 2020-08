DA DOMANI DUE GIORNI DI MATTEO SALVINI IN PROVINCIA DI SALERNO

C’è grande attesa, anche per motivi di ordine pubblico soprattutto a Cava de’ Tirreni, per la visita di Matteo Salvini, leader della Lega, in Provincia di Salerno, per il suo tour elettorale in vista delle elezioni regionali 2020. Domani sera, martedì 25 agosto, Salvini incontrerà, nel corso di una cena riservata, tutti i 50 candidati della Regione Campania al Consiglio Regionale ma il clou della sua presenza nel salernitano è previsto per mercoledi’ 26 quando il leader della Lega visiterà l’Ospedale Covid di Salerno, inaugurerà la nuova sede provinciale del partito a Salerno in Piazza Malta e, poi, farà visita a Marcello Murolo, a Cava de’ Tirreni, per la campagna elettorale per le Comunali 2020. E proprio a Cava de’ Tirreni cresce la tensione per la presenza, in piazza, di gruppi di contestatori tanto che il sindaco Servalli, candidato del centro sinistra, ha lanciato un appello: “È vero ci ha provato spesso. Non ultimo il tentativo di introdurre l’Autonomia Differenziata.

Sarebbe stato un colpo mortale per il Mezzogiorno che già paga un caro prezzo alla irrisolta Questione Meridionale.

È vero, spesso ci ha offeso sostenendo che il Nord avanzato sfama noi meridionali nullafacenti.

Si e’vero tutto quello che ho letto. Tuttavia, ribadisco il mio pensiero e chiedo a tutti i cavesi di essere all’altezza della grande storia di civiltà della nostra meravigliosa città.

Salvini verrà a Cava e dovrà incontrare serenamente i suoi sostenitori che giustamente sono orgogliosi di ricevere il loro leader.

Si tratta di un protagonista della politica nazionale e noi dobbiamo essere rispettosi. Abbiamo tante preoccupazioni. A partire dal Covid 19 che da forti segni di ripresa e dobbiamo essere uniti e forti.

Caro Salvini, sarai benvenuto nella nostra città.”

Share on: WhatsApp