“La situazione contagi in città è sotto controllo: il limitato numero dei nuovi casi giornalieri ci conforta. Ma non dobbiamo abbassare la guardia e soprattutto dobbiamo continuare a pieno ritmo la campagna di vaccinazione, che resta l’arma più potente che abbiamo per sconfiggere il Covid. Tanto più in vista della ripresa della scuola: l’obiettivo dovrà essere la didattica in presenza, in sicurezza e nel rispetto delle disposizioni nazionali.”

Lo scrive il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.