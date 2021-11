SALERNO. MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE IL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE DEL NAPOLI-BIS

Slitta a mercoledi’ 24 Novembre la convocazione per la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Salerno: nelle prossime ore i consiglieri proclamati riceveranno la comunicazione della convocazione, firmata dal consigliere “anziano” Dario Loffredo, per la celebrazione della prima riunione del nuovo civico consesso del comune capoluogo, dopo le elezioni comunali del 3 e 4 Ottobre. Ancora da stabilire, all’interno della maggioranza, la linea da seguire per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, ultimo ruolo libero dopo la composizione della Giunta: un fatto pare chiaro, il nome sarà espressione della Lista dei Progressisti, in corsa c’erano e restano Dario Loffredo, Angelo Caramanno e Mimmo De Maio.

